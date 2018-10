15ème Coupe de la Confédération de la CAF: L’arbitre Gambien Bakary Gasama désigné pour officier le match Al Masry-AS V.Club

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’arbitre Gambien Bakary Gasama est désigné par la CAF pour officier le match aller des demi-finales de la 15ème Coupe de la Confédération de la CAF entre Al Masry d’Egypte et de l’AS V.Club de Kinshasa en RDC, le mercredi 3 octobre 2018 au stade Port -Saïd.

Il sera secondé sur le terrain, le long des lignes par ses compatriotes Sulayman Sosseh, assistant 1, Omar Darboe, assistant 2 et Maudo Jallow, arbitre de réserve. Le Rwandais Aaron Rurangirwa sera le commissaire au match, le Malien Mamadou Haidara est l’inspecteur des arbitres, le Tunisien Khaled Lemkecher sera coordinateur général. Pour le match retour, AS V.Club-Al-Masry du mercredi 24 octobre à Kinshasa, sera le tour de l’arbitre Seychellois Bernard Camille, qui sera assisté par ses compatriotes Gilbert Lista (A1), James Frederick Emile (A2) et Allister Barra (AR).

Patrick Kangwa de la Zambie sera le commissaire au match, Pierre-Alain Mounguengui du Gabon sera inspecteur des arbitres et Didier Hamza Moussavou Magaya également Gabonais va coordonner généralement.

Il est à rappeler que la délégation quittera Casablanca au Maroc pour Port-Saïd , ce samedi 29 septembre 2018 dans la soirée, via le Caire la capitale Egyptienne et elle arrivera dimanche matin en vue de mettre la dernière main à la préparation du match aller prévu mercredi 03 octobre prochain . Le coup d’envoi est prévu à 20h00’ heure de Kinshasa.

Gaby Mass

