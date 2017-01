15 janvier 1990 – 15 janvier 2017: Il y a 27 ans mourait M’Pongo Love

De son vrai nom Alfride Mpongo Landu. Elle était née le 27 août 1956 à Boma dans la province du Kongo Central en République démocratique du Congo. Elle est décédée à Kinshasa, le 15 janvier 1990 , à l’âge de 34 ans.

Avec la tantine aux griffes d’or Abeti Masikini, M’Pongo Love était considérée comme étant l’une des plus grandes dames de la musique congolaise moderne. Quittant le monde à 34 ans, elle a laissé à la postérité une œuvre majeure qui continue à avoir un écho favorable sur le continent avec son style musical : la rumba qu’elle psalmodiait agréablement en lingala.

Comment est-elle devenue une personne handicapée

En 1960, alors qu’elle n’avait que 4 années d’âge, pour une petite fièvre, elle a eu dans un Centre médical, une injection de la pénicilline qui la rendra totalement paralysée.

Mais en 1962, au bout de deux années de soins, elle retrouve l’usage de ses deux jambes qui, malheureusement, sont restés en déformation jusqu’à sa mort.

De son évolution

Ancienne secrétaire de direction de la société Districars, (une propriété de feu Dokolo, un richissime Concessionnaire automobile congolais), Alfride Mpongo a eu goût à la musique à la demande expresse de l’une de ses amies qui était une proche connaissance du saxophoniste de renom Deyess Empompo Loway, opérant en ce moment, au sein de l’orchestre Afrisa International de Seigneur Tabu Ley Rochereau.

Deyess Empompo Loway a vite accepté de la prendre en charge devenant, de fait, son encadreur. Il recrute pour elle des musiciens et compose pour la chanteuse ses premières œuvres.

De son premier disque

A 19 ans, Alfride Mpongo Landu voulant vraiment s’exprimer dans l’art d’Orphée, opte pour son nom de scène de M’Pongo Love et fonde, sous la protection magique de son mentor Empompo Loway, son propre orchestre baptisé « Tchéké Tchéké Love », devenant ainsi la première zaïroise (congolaise) à avoir un groupe musical. Elle lance, en 1976, son premier tube « Pas possible Mathy » qui récolte un succès foudroyant.

Le public, éblouit par cette nouvelle voix pure et limpide émise par une fille d’une beauté naturelle inexplicable, en dépit de son état physique, l’adopte et s’adapte à sa musique.

Soutenue toujours par Empompo Loway, M’Pongo Love donne son premier concert au Ciné Palladium sur le Boulevard du 30 juin en compagnie du groupe « Tout Choc Zaïko Langa Langa ». C’était une production de la structure « RTP » (Radio-Télé-Publicité), contrôlée par l’inamovible et l’inoubliable feu Jean Mateta Kanda, journaliste à la Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise (RTNC) une notoriété dans le milieu audiovisuel des années 1970-1980

C’était le déclic qui déclencha une carrière musicale passionnante pour cette nouvelle chanteuse à la voix limpide. De son timbre légèrement nasal et aux accents fragiles et précis qui, M’Pongo Love a, du premier coup seulement, séduit plusieurs milliers de fans qui, durant des nombreuses années vont l’accompagner dans son ascension, en la soutenant et en l’encourageant tout au long de sa carrière. Ses œuvres continuent encore et ne s’arrêterons jamais à raisonner dans nos oreilles pour pérenniser son passage sur cette terre des hommes.

Décédée le 15 janvier 1990, ce dimanche 15 janvier 2017, la chanteuse à la voix la plus limpide totalisera 27 années dans l’au-delà.

Que son âme repose en paix dans le Royaume des Cieux.

(Kingunza Kikim Afri)