14èmeCoupe de la CAF: En tenant Super sport en échec chez lui, Le TP Mazembe soulève encore le trophée continental

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le TP Mazembe de Lubumbashi est sacré, pour une deuxième fois consécutive, vainqueur de la Coupe de la Confédération de Football. C’était à l’issue d’une finale-retour musclée face à Super Sport United d’Afrique du Sud. Match qui s’est joué samedi 25 novembre 2017 à Pretoria et s’est soldé par un score vierge. Une victoire pour les Corbeaux qui ont battu leurs adversaires en aller à Lubumbashi par un score étriqué de 2 buts à 1. Super sport, avec son unique but marqué à l’extérieur, comptait inscrire ne fût-ce qu’un seul but pour renverser la vapeur et arracher son premier titre continental. Malheureusement face aux Corbeaux lushois, les sud-africains n’ont pas pu trouver le filet de Sylvain Gbohou. Cette résistance de Mazembe faceà Super sport a permis aux Congolais, de conserver leur titre pour une deuxième fois consécutive.

D’entrée de jeu, les hommes de Pamphile Mihayo ont pris le contrôle du match, avec plusieurs occasions de but, malheureusement sans succès.

Un match équilibré, car après les menaces de Mazembe, Super sport s’est réveillé, mais face à une défense solide des Corbeaux, ils n’ont pas parvenus à trouver le filet lushois.

La deuxième mi-temps sera trop décisive pour ces deux équipes qui discutaient le titre continental. Le match s’est joué sur les physiques. Chose qui a fait qu’à la 82ème minute, le défenseur central des Corbeaux, Kabaso, puisse écoper d’un carton rouge, après un cumul des cartons jaunes.

Mazembe joue à 10, mais ça sera pour un temps, car à la 89ème minute, Phala de Super sport va lui aussi écoper d’un carton rouge après son tacle sur Nathan Sinkala.

A 10 contre 10 dans les dernières minutes, le jeu devient charlot, et personne ne va parvenir à s’imposer pour scorer. Et les 90 minutes épuisées, les Corbeaux de Lubumbashi dansent « fimbu », car sacrés vainqueur de la Coupe de la CAF. Félicitations au gouvernement de la République qui a mobilisé les moyens financiers pour que Mazembe prépare bien cette finale, et revienne avec la Coupe à la maison.

(Altesse B. Makambo)