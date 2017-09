14ème Coupe de la Confédération de la CAF: Ce dimanche à Lubumbashi, Le TP Mazembe face au FUS Rabat en demi-finale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le TP Mazembe de la RDC sera dimanche face au FUS Rabat du Maroc, en demi-finale aller de la 14ème Coupe de la Confédération de la CAF, soit une 8ème demi-finale toutes les coupes Interclubs confondues. En quart de finale, dimanche 24 septembre dernier dans son même fief de Kamalondo, les Corbeaux avaient laminé Al Hilal Obeid du Soudan sur un score sans appel de 5-0, après avoir remporté 2-1 au Soudan devant la même formation.

Le dimanche prochain sera une autre rencontre, un peu comme le Quotidien L’Avenir l’avait dit dans ses éditions passées, qu’il faut oublier ce match de quart de final et arrêter la fête, car le TP Mazembe sera devant un vieux routier de la compétition interclubs africain de l’Afrique du Nord. Le TP Mazembe est obligé de jouer la prudence, et surtout de se mettre à l’abri contre toute surprise désagréable dès le match aller à domicile.

Ce n’est pas à l’entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe que nous devons le dire, car il le sait pour avoir joué plusieurs fois avec les Africains du Nord en tant que joueur, mais maintenant en tant qu’entraîneur. Avec le groupe rajeunie mais expérimenté, le TP Mazembe peut franchir l’étape et viser la finale pour le trophée. Bonne chance aux Corbeaux !

(Gaby Mass)

