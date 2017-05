11èmeforum Germano-africain de l’énergie: Anatole Matusila satisfait des résultats

Après son retour de ce forum bénéfique pour le pays de Joseph Kabila, le ministre en charge de l’Energie et Ressources Hydrauliques s’est dit combien satisfait pour les résultats obtenus à l’issu des travaux de ce Forum tenu du 24 au 28 avril 2017 à Hambourg en Allemagne. Ce 11èmeForum Germano-africain de l’énergie, était une occasion pour le ministre congolais en charge de ce secteur combien important, de démontrer que la République Démocratique du Congo est un pays stratégique par sa position capable d’alimenter l’Afrique et le monde en énergie.

A en croire une dépêche du service de presse de ce ministère, la Rd Congo représentée par le ministre de l’Energie et Ressources Hydrauliques, Pierre-Anatole Matusila a trouvé l’occasion pour vendre l’image de marque du pays à travers ce secteur de vie. Organisé par Africa-Verien ( Germano-Africain Businness Association), ce Forum a permis aux délégués et personnalités Africains et ceux de l’Allemagne d’échanger sur des sujets d’actualité, des projets et opportunités de marché de l’énergie renouvelable du continent Africain, mais aussi d’ envisager comment appuyer l’Afrique dans le processus de son industrialisation, et cela vu les répercussions positives pour l’Europe.

Dans son intervention, le ministre de l’Energie a présenté les potentiels énergétiques dont disposent la RDC, un pays capable de produire plus de 100.000 MW. Pierre-Anatole Matusila a aussi évoqué la nouvelle loi sur la libéralisation du secteur de l’énergie, laquelle ouvre la voie aux investisseurs dans ce domaine. Étant donné que le continent Africain figure dans l’agenda politique de l’Allemagne qui d’ailleurs compte appuyer et industrialiser l’Afrique, vu que l’énergie est le moteur de toute croissance.

Il est à noter que l’Allemagne va mobiliser plus de capitaux dans le secteur de l’énergie en Afrique qui, au finish aura des retombées positives à travers la création d’emploi et va générer des ressources conséquentes pour son décollage. Il faut révéler à ce stade que l’Afrique possède des potentialités non pas, seulement pour couvrir ses propres besoins, mais aussi pour exporter. L’Allemagne s’est engagé par ailleurs, a dit Pierre-Anatole Matusila, à accompagner l’Afrique pour exploiter ces potentiels et faire des ressources africaines un réel actif.

De la même source, nous apprenons qu’avant de quitter l’Allemagne, le patron de l’Energie a eu quelques séances de travail avec les responsables et managers des entreprises leaders au monde dans le secteur énergétique tels que Pfisterer, ABB et Siemens.

(JMNK)